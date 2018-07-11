Парубий заявил об отсутствии согласованной позиции фракций по обновлению ЦИК

По словам спикера, завтра ключевым вопросом будет рассмотрение поправки, касающейся закона о создании Высшего антикоррупционного суда.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на сегодняшний день нет согласованной позиции фракций по рассмотрению вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам.

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«На сегодняшний день у меня нет изменения позиций фракций по голосованию относительно ЦИК. Как только я получу другую позицию, я сразу сообщу об этом», - сказал он.

По его словам, завтра ключевым вопросом повестки дня будет проект закона о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (№7441). «Я думаю, что именно это решение будет ключевым на завтрашний день», - отметил он.

Парубий добавил, что сегодня состоится заседание профильного комитета. «Это нам откроет возможность внести поправку в законопроект №7441, и этим завершить вопрос закона о создании Высшего антикоррупционного суда», - сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что завтра не будет рассматриваться вопрос ЦИК, Парубий ответил: «Я этого не сказал. Я сказал, что идут консультации, и как только я увижу, что для принятия этого решения есть 226 голосов и больше, то буду рекомендовать его на рассмотрение. Если не будет взаимопонимания между фракциями, то, конечно, этот вопрос не может быть на рассмотрении...».

Как сообщал УНИАН, президент внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур. Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

10 июля во фракции «Батькивщина» заявили, что не будут голосовать ни за одно решение об обновлении состава ЦИК, пока президент не внесет в парламент 13 кандидатур на 13 вакантных мест.

Как сообщил председатель фракции «БПП» Артур Герасимов, вопрос обновления состава ЦИК будет в повестке дня пленарного заседания в четверг, 12 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил возможности изменений в законодательство в части увеличения количества членов Центризбиркома, вероятно, до 16 человек. В то же время во фракции «Народный фронт» не поддерживают инициативу об увеличении количества членов ЦИК.