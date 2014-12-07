Яценюк поздравил украинцев с Днем местного самоуправления

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заверяет, что благодаря децентрализации власти территориальные общины получат новые рычаги влияния и финансовые ресурсы.

Об этом говорится в поздравлении Яценюка по случаю Дня местного самоуправления, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

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По словам Яценюка, «это праздник инициативных и решительных людей, которые смело и уверенно берут на себя ответственность за управление общественными делами в интересах граждан Украины. Перед Украиной сегодня стоит важнейшая задача по коренной реформе системы местного самоуправления. Благодаря децентрализации власти мы наделим территориальные общины новыми рычагами влияния и финансовыми ресурсами, обеспечим участие граждан в управлении своими городами и селами. Оценку этим изменениям должен дать сам народ, который требует от тех, кого он делегирует в органы местного самоуправления, ответственности, компетентности, внимания и чуткости к проблемам каждого члена общины».