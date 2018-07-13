Нардепы разошлись до осени
12:27, 13 июля 2018Политика
235 0
Следующая сессия парламента откроется 4 сентября.
В Раде звучал гимн Украины / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента VIII созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в сессионном зале прозвучал гимн Украины.
Читайте такжеСекс, оружие, кладбища, антикоррупционный суд и цензура: чем запомнилась работа Рады
Спикер напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
Парубий также отметил, что закрывает сегодняшнее заседание ВР.
Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter