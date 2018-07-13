Нардепы разошлись до осени

12:27, 13 июля 2018
Политика
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В Раде звучал гимн Украины / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

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Спикер напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Парубий также отметил, что закрывает сегодняшнее заседание ВР.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

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Теги: #Рада#Парубий