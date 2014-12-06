Ведущие ТСН презентовали посвященный защитникам Украины клип ко Дню Вооруженных сил

В музыкальной видеоработе, посвященной защитникам, которые воюют в зоне АТО, приняли участие ведущие ежедневных выпусков ТСН: Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко и Юлия Бориско. Компанию им составили профессиональные музыканты: дуэт "Тельнюк: сестры" и группа "Kozak System".

Телевизионная премьера состоится завтра, 7 декабря, в эфире итогового выпуска новостей ТСН.Тиждень с Аллой Мазур в 19:30.

Автор слов песни "Возвращайся живым" - киевская поэтесса Ирина Цилык, а музыку написала певица Леся Тельнюк. Идея записи песни-обращения возникла у команды новостников ТСН. Решение сделать клип, посвященный храбрым сердцам, мобилизовало участников в рекордные сроки. В течение двух дней велась работа над музыкальным материалом: в первый день состоялась запись песни на студии звукозаписи, на второй день снимали клип в студии ТСН канала "1+1" под руководством известного режиссера, опытного клипмейкера Семена Горова.

"Я убеждена, что нам важно посвятить эту песню не только нашим светлым воинам, за чье возвращение мы молимся, но и тем мужественным и преданным женщинам и матерям, которые их ждут. Я ежеминутно разделяю их переживания, их боль, их страх и их надежду. Дай Бог всем сил дождаться скорейшего возвращения героев!", - делится Маричка Падалко.

Читайте также"Би-2" сняли клип с намеком на войну РФ с Украиной: "Кто вчера был мне другом - сегодня мой враг"Ведущая спецвыпуске ТСН Соломия Витвицкая уверяет, что песня, кроме того, что драйвовая, одновременно и очень трогательная. "Помню, пока ехала в студию на запись песни в авто, слушала ее и пыталась подпевать. В какой-то момент ком подступил к горлу и я расплакалась... как будто параллельная реальность - мы здесь, они там. Когда бываю на Востоке, каждый раз удивляюсь, насколько сильные и мужественные у нас мужчины. И пусть все обязательно возвращаются к нам и к своим родным живыми и с победой!", - говорит Соломия.

Ведущая ночных выпусков ТСН Юлия Бориско признается, что уже знала эту песню, и успела ее полюбить. Но до последнего сомневалась, стоит ли выходить за пределы привычного эфирного образа. "Песню "Возвращайся живым" надо иметь талант петь. Но желание сделать что-то неожиданное для наших защитников-героев перевесило страх личного вокального провала. Я пела сердцем. Доверилась профессионалам - примерно так, как мы доверяем нашим защитникам на Востоке", - рассказывает Юлия Бориско.