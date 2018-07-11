"Никаких оснований не было": Горбатюк о ликвидации Департамента спецрасследований

Горбатюк добавил, что ему еще не предлагали должности.

Глава ликвидированного генпрокурором Юрием Луценко Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что оснований для этого не было.

Об этом Горбатюк заявил в комментарии "Украинской правде".

"Ликвидировал. Оснований никаких не было. Никакой оптимизации и улучшения - только попытки отстранить от принятия решений по уголовным производствам, которые руководство хочет угробить", - отметил он.

Горбатюк добавил, что ему еще не предлагали должности.

"Вероятно в следственном управлении предложат", - предположил он.

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11 июля генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований, возглавляемый Сергеем Горбатюком и создал новое управление, которое тот возглавит.

В прошлом сообщалось о конфликте между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.

6 июля в департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Горбатюком, пришла комиссия с проверкой.