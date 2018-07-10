ГПУ завершила расследование незаконного завладения земельными участками Добкиным

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование по уголовному производству по подозрению бывшего Харьковского городского головы, народного депутата Украины от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина в незаконном завладении земельными участками.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Кроме Добкина, подозреваемыми по делу проходят его экс-заместитель - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений, бывший начальник управления земельных отношений Харьковского горсовета и представители обслуживающего кооператива и потребительского общества.

«В ходе досудебного расследования установлено, что бывший Харьковский городской голова, его заместитель - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории города Харькова», - отметила Сарган.

Таким образом, по ее словам, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета завладели земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли ущерб территориальной громаде города на общую сумму более 230 млн гривен.

Материалы досудебного расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления. Затем обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривала в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн. Добкин отвергал все обвинения и утверждал, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он в 2006-2010 годах был городским головой Харькова.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников и народный депутат Вадим Новинский.

4 августа Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Добкина.

4 сентября коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под арестом имущество Добкина.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дела Добкина и Новинского будут переданы в суд в первой половине 2018 года.

5 июля Луценко объявил об изменении ранее объявленного подозрения Добкину.