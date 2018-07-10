Сестра Сенцова: для многих Олег стал кем-то вроде идола, но он просто человек

Наталья Каплан подчеркнула, что Сенцов действительно ведет борьбу не только за себя.

Сестра голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала подробности недавней встречи с ним.

В своем Facebook она указала, что Сенцов жив и продолжает голодовку.

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«Он борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет», - указала она.

Как указала Каплан, она не посчитала нужным пересказывать СМИ весь разговор с братом, поскольку в нем были личные моменты.

«Мы говорили на свидании 2 часа и я не пересказывала для СМИ весь наш разговор, потому что не посчитала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это печально, на самом-то деле. Он просто человек. Мы почти полчаса говорили только о собаках», - рассказала она.

В то же время, сестра политзаключенного подчеркнула, что Олег действительно ведет борьбу не только за себя.

«Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Можете в это не верить, дело ваше. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других», - подчеркнула Каплан.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.