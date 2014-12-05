В Украине люстрировали 357 чиновников наивысшего уровня
14:02, 05 декабря 2014Политика
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На сегодняшний день в единый реестр люстрированных лиц внесены 357 человек.
Министр юстиции сообщил, сколько чиновников уже люстрировали / фото УНИАН
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. "По состоянию на сегодняшний день в единый реестр люстрированных лиц внесены 357 человек. Это исключительно руководители самого высокого уровня, которые попали под безоговорочную люстрацию. Большое количество людей уволились по собственному желанию до вступления в силу закона, не желая попадать в этот перечень, но на них также распространяются запрещения, и они не могут занимать какие-либо государственные должности в течение последующих 10 лет", - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, 16 октября вступил в силу закон "Об очистке власти" (люстрации).
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