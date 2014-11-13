Люстрация в ЦИК начнется 1 декабря

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, согласно документу, в комиссии с 1 декабря будет проводиться проверка достоверности сведений о применении запретов, предусмотренных указанным законом, в отношении членов ЦИК, работников секретариата комиссии и службы распорядителя Государственного реестра избирателей.

Указанная проверка будет проходить в несколько этапов. Так, с 1 декабря 2014 года до 28 февраля 2015 года - в отношении членов Центральной избирательной комиссии, с 1 марта по 31 мая 2015 года проверке подлежат руководители секретариата ЦИК и службы распорядителя Государственного реестра избирателей, их заместители, начальники управлений, их заместители, заведующие самостоятельных отделов, их заместители. С 1 июня по 30 сентября 2015 года проверки будут проводиться в отношении заведующих отделов в составе управлений, заведующих секторов, главных консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов секретариата комиссии и службы распорядителя ГРИ, а также работников патронатной службы ЦИК.

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Все чиновники в 10-дневный срок со дня начала проведения соответствующей проверки должны подать в отдел кадровой и режимной работы и по вопросам государственной службы секретариата ЦИК собственноручно написанное заявление о том, что к ним применяются или не применяются запреты, определенные законом об очищении власти. Кроме того, необходимо дать согласие на прохождение проверки и обнародование сведений о них в соответствии с законом.

В течение трех дней после получения указанного заявления на официальном сайте ЦИК будет размещаться информация о начале прохождения проверки соответствующим лицом, копии его заявления и декларации (кроме сведений, которые законом отнесены к информации с ограниченным доступом).

Как сообщалось, 10 ноября в Украине стартовала вторая волна очищения власти. Люстрационные проверки будут проведены во всех центральных органах исполнительной власти.