Если канадские берцы появятся на каком-нибудь рынке, Украина останется один на один с Путиным, - военный эксперт

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил офицер НАТО в отставке, военный эксперт Игорь Козак.

Эксперт подчеркнул, что очень важно, чтобы эта канадская помощь пришла как можно быстрее в зону АТО и прозрачно была распределена среди военных.

"Запад, оказывая какую-то помощь Украине, очень четко и дотошно следит за тем, как эта помощь распределяется - это происходит прозрачно, эффективно.

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Также, как присматриваются к тем реформам, к люстрации, к реформам, которые начинаются в украинском правительстве. Если эти реформы, борьба с коррупцией, все, что начато в украинском правительстве будет реальным, а не на бумаге, тогда можно рассчитывать, что Запад и впредь будет оказывать помощь Украине, она будет расти, наверное, будет летальное оружие и вообще будет оружие относительно тренировки, реформирования ВСУ, мощная дальнейшая поддержка от МВФ и других международных организаций.

Если же украинское правительство, власти не справятся с этим вызовом, если продолжатся коррупционные схемы, появятся эти канадские берцы на каком-то рынке - это будет очень большой удар по имиджу президента, Украины и государство может остаться сам-на-сам с Путиным", - заявил военный эксперт.