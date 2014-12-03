Обама заявил, что США будут продолжать давить на Россию с помощью санкций

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает ТАСС.

По его словам, он без особого оптимизма смотрит на перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

В США считают, что президент РФ Владимир Путин использует в политике подход, ориентированный в прошлое, который "страшно пугает соседей" России.

Однако, до тех пор, пока негативные последствия санкций, введенных Западом против Москвы, не начнут переходить в России из сферы экономики в политику, шансы на изменение ее курса будут невелики, считает Обама.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России три этапа санкций.