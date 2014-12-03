Обама заявил, что США будут продолжать давить на Россию с помощью санкций
США продолжат оказывать давление на Россию при помощи сохранения санкций, добиваясь от Москвы изменения своего политического курса.
Об этом заявил президент США Барак Обама, передает ТАСС.
По его словам, он без особого оптимизма смотрит на перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
В США считают, что президент РФ Владимир Путин использует в политике подход, ориентированный в прошлое, который "страшно пугает соседей" России.
Однако, до тех пор, пока негативные последствия санкций, введенных Западом против Москвы, не начнут переходить в России из сферы экономики в политику, шансы на изменение ее курса будут невелики, считает Обама.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России три этапа санкций.