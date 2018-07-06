Аваков обсудил с послами G7 борьбу с контрабандой и погромы лагерей ромов

Глава МВД провел встречу с послами и дипломатами стран "Большой семерки".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послами стран G7 правительственную программу "Украина без контрабанды", прекращение коррупции в футболе и провокации с нападениями на лагеря ромов.

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Об этом глава МВД Украины сообщил в Twitter.

«С послами G7 обсудили вопрос относительно правительственной программы "Украина без контрабанды", молниеносную масштабную операцию НПУ по прекращению коррупции в футболе, и ряд провокаций по организации позорных нападений на лагеря ромов. Нашли понимание и общую позицию», - написал он.

С послами G7 обсудили вопрос относительно правительственной программы "Украина без контрабанды", молниеносную масштабную операцию НПУ по прекращению коррупции в футболе, и ряд провокаций по организации позорных нападений на лагере ромов. Нашли понимание и общую позицию. pic.twitter.com/L4ngJxp0JY — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 6 июля 2018 г.

Как сообщается на сайте МВД Украины, сегодня Аваков провел встречу с послами и дипломатами стран "Большой семерки", во время которой стороны обсудили Стратегию деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», разработанную МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц напала на лагерь ромов в лесном массиве в пригороде Львова. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, были арестованы.

25 июня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что к нападению на лагерь цыган под Львовом может быть причастна Россия. В полиции сообщили, что проведут комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности.