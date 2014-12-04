В «Самопомочи» заявили, что снятие неприкосновенности с депутатов не будет быстрым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, отвечая на вопрос относительно этих законопроектов.

В отношении отмены внеблокового статуса Украины Сыроед сказала: “Я думаю, что это будет один из первых законопроектов. Он небольшой, он является достаточно простым для рассмотрения. И безусловно, что он является приоритетом и для Украинского государства, и для общества, для того, чтобы мы продемонстрировали последовательность в своих действиях”.

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Вопрос неприкосновенности, по словам Сыроедов, также является первоочередным. “Но мы должны понимать, что это вопрос внесения изменений в Конституцию Украины. Мы будем пытаться проголосовать можно быстрее, но мы должны понимать, что продолжительность во времени рассмотрению этого вопроса не будет такой быстрой”, - сказала Сыроед.