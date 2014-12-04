Основными отрядами террористов руководят кадровые российские военные - советник Авакова

Об этом в эфире "5 канала" сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Еспресо.TV.

"Сегодня на территории Украины находится от 6 до 10 тысяч регулярных войск РФ и значительное количество так называемых наемников являются контрактниками ВС РФ, которые выполняют задание Кремля быть наемниками в террористических группировках "ДНР" и "ЛНР"... Сегодня основными подразделениями боевиков "ДНР" и "ЛНР" управляют непосредственно кадровые военные РФ", - сказал он и подчеркнул, что сегодня Москва не заинтересована в прекращении конфликта.

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"Они показали картинку о якобы примирении, выполнили задание и дали команду стрелять снова", - добавил он.