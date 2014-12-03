Глава нового Министерства информполитики обещает, что интернет-СМИ регистрировать не будут

18:18, 03 декабря 2014
Политика
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Министр информации Юрий Стець заявляет, что не будет введения регистрации интернет-СМИ.

УНИАН

Об этом он заявил на круглом столе, отвечая на вопрос о том, предусматривает ли положение о министерстве, что будет введена регистрация интернет-СМИ, сообщает «Украинская правда».

"Ответ - нет, не будет", - сказал Стець.

"Регистрация печатных СМИ, или других - это компетенция Министерства юстиции. Министерство юстиции и дальше будет этим заниматься", - отметил он.

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Стець отметил, что это только проект решения.

Ранее сообщалось, что Министерство информационной политики планирует разработать государственные стандарты для телепроизводства, регистрировать СМИ и утверждать стандарты для профессий в сфере медиа.

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