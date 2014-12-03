Глава нового Министерства информполитики обещает, что интернет-СМИ регистрировать не будут
18:18, 03 декабря 2014Политика
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Министр информации Юрий Стець заявляет, что не будет введения регистрации интернет-СМИ.
Стець отметил, что это лишь проект решения / УНИАН
Об этом он заявил на круглом столе, отвечая на вопрос о том, предусматривает ли положение о министерстве, что будет введена регистрация интернет-СМИ, сообщает «Украинская правда».
"Ответ - нет, не будет", - сказал Стець.
"Регистрация печатных СМИ, или других - это компетенция Министерства юстиции. Министерство юстиции и дальше будет этим заниматься", - отметил он.
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Стець отметил, что это только проект решения.
Ранее сообщалось, что Министерство информационной политики планирует разработать государственные стандарты для телепроизводства, регистрировать СМИ и утверждать стандарты для профессий в сфере медиа.
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