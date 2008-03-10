В Ровно отметили 100-летие основателя УПА «Полесская Сечь»

00:05, 10 марта 2008
Политика
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Открыта выставка архивных документов

В Ровно состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения организатора и первого командира Украинской повстанческой армии «Полесская Сечь» генерал-хорунжего Тараса Бульбы-Боровца.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование юбилея в Ровно началось 8 марта торжественным собранием общественности в областном музыкально-драматическом театре. В собрании приняли участие митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Киевского патриархата Евсевий, заместитель председателя облгосадминистрации Степан ПАВЛЮК, председатель фракции Украинской народной партии в облсовете Василий ЧЕРВОНИЙ, руководители политических и общественных организаций края, участники национально-освободительного движения.

Накануне в областном краеведческом музее была открыта выставка архивных документов и материалов о генерал-хорунжем. Материалы выставки свидетельствуют, что Т.Бульба-Боровец был не только командиром повстанцев, но и талантливым публицистом и общественным деятелем, историком и организатором украинской диаспоры в Канаде.

Сегодня в Ровно на месте будущего памятника Т.Бульбы-Боровца был освящен камень, состоялся митинг.

Ранее планировалось, что проспект Мира, где будет установлен памятник Т.Бульбе-Боровцу, будет носить его имя. Однако несколько дней назад на сессии Ровенского городского совета депутаты решили назвать этот проспект именем недавно умершего городского председателя Виктора Чайки.

 

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