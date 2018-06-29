Порошенко: реакция мира на «узников Кремля» должна быть такой же, как на отравление Скрипалей

Вместе с тем, Порошенко выразил благодарность «за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, что касается украинских заключенных Кремля».

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мировое сообщество должно отреагировать решительными действиями на заключение в России украинцев по политическим мотивам, а не ограничиваться лишь заявлениями.

«На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и высказывания обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери», – написал президент в Facebook.

В то же время он выразил благодарность «за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, что касается украинских заключенных Кремля».

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28 июня Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию об украинских политических заключенных в России и в анексованому ней Крыма, в которой призвал Россию «незамедлительно» освободить всех украинских политзаключенных и уважать их права.

В ПАСЕ привели примеры удерживаемых Россией Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку, а также Павла Гриба, который имеет инвалидность.

Также ПАСЕ требует воздержаться от принудительного питания осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова или любого другого заключенного, кроме случаев необходимости медицинского вмешательства, чтобы спасти жизнь.

В целом в России и анексованому Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинских политзаключенных.

Покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери в марте этого года привел к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией, которую обвинили в нападении. Около 30 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Россия в ответ начала высылать сотрудников западных дипмиссий.