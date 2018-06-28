Порошенко просит активизировать работу над изменениями в Конституции относительно Крыма

По мнению президента, изменения по созданию в Крыму национальной автономии крымских татар существенно увеличат усилия по возвращению суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

Президент Петр Порошенко просит активизировать работу над изменениями к Конституции по созданию в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

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"Еще одни важные изменения в Конституции - это отражение в Конституции Крыма... Мы также просим, чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - подчеркнул Порошенко, обращаясь к народному депутату из фракции "Блок Петра Порошенко", председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Порошенко заявил, что изменения к Конституции по созданию в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины существенно увеличат усилия по возвращению суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

По словам президента, Украиной задействованы все политико-правовые и дипломатические механизмы, чтобы вернуть в ее состав Крым.