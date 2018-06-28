День Конституции: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинцам (видео)

Президент призвал украинцев уважать и защищать идеи и принципы, по которым живет Украина.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев уважать и защищать идеи и принципы, по которым живет Украина.

Об этом глава государства подчеркнул в поздравлении ко Дню Конституции Украины, размещенном на его официальной странице в Facebook.

«История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех столетий, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Пилипа Орлика. И сегодня Конституция Украины как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократических Основных законов в мире», - отметил президент.

«Уважайте идеи и принципы, по которым живет Украина и давайте защищать их вместе!», - подчеркнул Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил соотечественников с Днем Конституции.

«Именно Конституция Украины является нашим путеводителем и главным арбитром. Убежден, что благодаря демократическим достижениям украинского гражданского общества, особенно в период Революции достоинства, значение конституционной культуры, в частности императивного действия Основного закона Украины, в нашей стране только растет», - говорится в поздравлении главы правительства, текст которого передан правительственной пресс-службой.

Премьер убежден, что личная ответственность и неравнодушие к тому, по какому пути будет двигаться наше государство и общество, каким будет завтрашний день для грядущих поколений, - «это прочная гражданская позиция, которая делает солидарными миллионы украинцев, которая делает нас европейцами по духу и крови».

«Сегодня Украина переживает коренные изменения, вводя структурные реформы и модернизируя ряд секторов национальной экономики. Успех многих начинаний невозможен без достойной правовой основы, заложенной в нашу государственность и правопорядок, невозможно без конституционной культуры и конституционного поля, благодаря чему мы уверенно движемся в европейское демократическое сообщество», - подчеркнул Гройсман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов напомнил, что конституционному процессу Украины более 300 лет.

«Конституционному процессу Украины более 300 лет - Конституция Пилипа Орлика закрепила демократические традиции казачества, во многом опередив свое время», - заявил он в поздравлении, сообщает пресс-служба СНБО.

«Действующая Конституция принята более 20 лет тому назад. Но только сейчас мы в полной мере начинаем чувствовать и понимать цену и смысл её первой статьи «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством», - отметил Турчинов.

По его словам, суверенитет и независимость «не даются никогда бесплатно, за них приходится бороться, платить за них высокую цену - жизнь лучших сыновей и дочерей Украины».

«Понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны. Лозунг Майдана сейчас как никогда актуален - «Пока мы едины, мы - непобедимы!». Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше будет консолидировать Украину», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Конституция - это Основной закон государства, краеугольный её камень, на котором можно строить такую Украину, какой стоит наша нация - свободное, независимое, справедливое и европейское государство равных возможностей и свободных людей.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для её изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.