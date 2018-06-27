Историк об отношениях Украины и Польши: холодный мир, последняя напортачила больше

Польское правительство, устроив войну исторической памяти, испортило отношения не только с Украиной.

Нынешние отношения между Польшей и Украиной нельзя назвать иначе, чем холодный мир. В них доминируют дела прошлого. Конечно, в таких случаях виноваты все, убежден Ярослав Грицак, историк, профессор Украинского католического университета, член Несторовской группы.

Но современная польская власть, безусловно, напортачила больше, передает слова Грицака "Новое время".

В качестве доказательства историк привел тот аргумент, что польское правительство, устроив войну исторической памяти, испортило отношения не только с Украиной, но и с Германией, Израилем, США.

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"Польская власть выпустила из бутылки джинна массового национального эгоизма, которого сложно будет теперь загнать обратно. Публичные лидеры и интеллектуалы тоже не без греха. Мы молчали или слабо протестовали против украинских законов об исторической памяти. Собственно, поэтому хотим наверстать упущенное такими акциями, как переименование одной из львовских площадей в площадь Яцека Куроня. Наши польские коллеги стараются делать то же. В Варшаве есть площадь Василя Стуса, во Вроцлаве появилась улица генерала Безпалко. Да, такие акции символичны. Но символами нельзя пренебрегать. Они нужны, когда прагматика перестает работать или вредит", - убежден профессор Украинского католического университета.

Грицак подчеркнул, что, во-первых, нельзя позволять власти получать монополию на подобные вопросы. Гражданскому обществу стоит время от времени делать то, чего не делает власть.

"Во-вторых, не существует идеального примирения. Всегда найдется тот, кто постарается его испортить. И последнее: в деле примирения не нужно апеллировать к идеологиям и произносить высокопарные фразы. Нужны обычные человеческие истории", - подытожил историк.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 27 июня 2018 года