Парубий подписал закон об образовании Высшего Антикоррупционного суда
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда".
Об этом говорится в заметке на странице Парубия в Twitter.
"Только что подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись президенту Порошенко", - говорится в заметке.
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Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада Украины приняла президентский закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" (№8497).
Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".
Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
7 июня ВР приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня он вступил в силу.