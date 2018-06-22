Парубий подписал закон об образовании Высшего Антикоррупционного суда

Закон передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда".

Об этом говорится в заметке на странице Парубия в Twitter.

"Только что подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда, и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись президенту Порошенко", - говорится в заметке.

Читайте такжеСША призвали Киев не забыть отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада Украины приняла президентский закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" (№8497).

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

7 июня ВР приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня он вступил в силу.