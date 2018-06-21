Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников

Порошенко также напомнил Путину о необходимости выполнения Россией "Минска".

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, передает пресс-служба Порошенко.

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Президент Украины также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

"Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасностной части Минских договоренностей. Также была отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопросы обмена удерживаемых лиц.