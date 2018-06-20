Штепа подала в суд на вице-спикера Геращенко

Иск касается защиты чести и достоинства Штепы.

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа подала иск в суд на первого вице-спикера парламента и представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирину Геращенко.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, выложив фото повестки в суд.

"Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, в деле "чести и достоинства", - написала вице-спикер.

Геращенко отметила, что рассматривает эти иски как попытки затянуть собственные судебные процессы.

Как сообщал УНИАН, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В ходе процесса по делу Штепы был отведен уже девятый состав коллегий судей.