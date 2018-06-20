Турчинов заявил, что членство Украины в НАТО - "не близкая перспектива"

Секретарь СНБО отмечает необходимость создания для Украины стратегического оружия сдерживания.

Членство Украины в НАТО не является близкой перспективой.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью СМИ, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

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"Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны рассчитывать исключительно на себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.