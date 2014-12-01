Фарион назвала легендарного волонтера "Феникса" «бедным и убогим» из-за его общения на русском языке

Так она написала в своем Facebook.

«Ночной привет какому-то Бирюкову. Что-то он там нашавкал на предмет права общаться на языке оккупанта. Слушай, москаль, ты со своим языком лучший трофей для путина. Бедное и убогое. К таким ни понимания, ни сочувствия. И никакое волонтерство здесь не поможет. Цени и учи язык земли, которая тебя носит. Все мои эвфемизмы закончились для "патриотических" русификаторов моей святой земли», - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что внесение народным депутатом от партии «Свобода» Ириной Фарион на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об отмене закона о региональном статусе русского языка способствовало эскалации конфликта на Луганщине, и к этому могли быть причастны российские спецслужбы.

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“Сегодня в “Свободе” есть много порядочных людей, которые помогли нам с законом о люстрации. Но есть и такие, как товарищ Фарион, - провокаторы. Я неслучайно называю ее товарищем, поскольку коммунистов бывших не бывает. Этот человек сознательно спровоцировал ситуацию, и это привело к необратимым последствиям. Я утверждаю, что этот закон был подан в парламент благодаря спецоперации российских спецслужб, потому что лучшего повода за то, чтобы вывезти тысячи люмпенов и дать им повод что-то защищать, придумать было трудно”, - отметил Иванов.