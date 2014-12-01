В ОБСЕ заявили, что российский "гуманитарный конвой" содержит 18 бензовозов

Очередной российский "гумконвой", разгрузившийся на территории Украины 30 ноября, кроме грузовиков, содержал 18 бензовозов и четырех "сопровождающих транспортных средств", сообщает ZN.UA со ссылкой на ОБСЕ.

"30 ноября 2014 года в 9:42 группа наблюдателей стали свидетелями прибытия российского конвоя у пограничного пропускного пункта "Донецк". Конвой состоял из 21 грузового автомобиля, 18 бензовозов и четырех сопровождающих транспортных средств," - говорится в сообщении.

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Для каких целей под видом гуманитарного конвоя Россия передала Донбассу 18 бензовозов, которые сами по себе гуманитарной помощью не являются, не сообщается. Так же, как и не сообщается о содержании грузовиков.

В ОБСЕ отметили, что в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.