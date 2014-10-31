Российский гумконвой пересек украинскую границу и движется по Луганщине
Часть грузовиков российского гуманитарного конвоя пересекла границу с Украиной и начала движение по территории страны.
Машины выстроились в колонну и начали движение по Луганской области Украины, передает РИА "Новости".
Планируется, что одна колонна доставит груз в Луганск. Вторая часть конвоя отправится в Донецк.
Читайте такжеРоссия якобы предложила Украине и ОБСЕ проверить "гуманитарный конвой"Как утверждает российская сторона, 100 грузовых автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
Четвертый "конвой" отправился из Подмосковья во вторник, 28 октября. Как и в предыдущих случаях, украинское правительство не было поинформировано о его отправке.
Как заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, ни один из предыдущих трех "гумконвоев" не был согласован с Украиной. Все так называемые "гумконвои" не дошли до местного населения, частично эта "помощь" продавалась, частично шла в расчет за работы по восстановлению техники боевиков.
"Поэтому говорить о гуманитарной помощи как собственно гуманитарной помощи мы не можем", - сказал Лысенко.
По его словам, есть много информации, что эти грузовики, которые заходили на территорию Украины под видом "гуманитарной помощи", использовалась для вывоза оборудования из стратегических объектов в Россию, а также, чтобы завезти вооружение для боевиков.