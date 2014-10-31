Российский гумконвой пересек украинскую границу и движется по Луганщине

Машины выстроились в колонну и начали движение по Луганской области Украины, передает РИА "Новости".

Планируется, что одна колонна доставит груз в Луганск. Вторая часть конвоя отправится в Донецк.

Читайте такжеРоссия якобы предложила Украине и ОБСЕ проверить "гуманитарный конвой"Как утверждает российская сторона, 100 грузовых автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.

Четвертый "конвой" отправился из Подмосковья во вторник, 28 октября. Как и в предыдущих случаях, украинское правительство не было поинформировано о его отправке.

Как заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, ни один из предыдущих трех "гумконвоев" не был согласован с Украиной. Все так называемые "гумконвои" не дошли до местного населения, частично эта "помощь" продавалась, частично шла в расчет за работы по восстановлению техники боевиков.

"Поэтому говорить о гуманитарной помощи как собственно гуманитарной помощи мы не можем", - сказал Лысенко.

По его словам, есть много информации, что эти грузовики, которые заходили на территорию Украины под видом "гуманитарной помощи", использовалась для вывоза оборудования из стратегических объектов в Россию, а также, чтобы завезти вооружение для боевиков.