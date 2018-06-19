Нардепы отказались включить в повестку дня законопроект о создании Антикоррупционного суда

Спикер украинского парламента Андрей Парубий трижды ставил на рейтинговое голосование этот вопрос.

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий трижды ставил на рейтинговое голосование этот вопрос, но в первом случае предложение о включении поддержали только 202 народных депутата (при необходимом минимуме 226), во втором - 212, в третьем - 211.

Как заявил председатель ВР, в четверг, 21 июня, в начале рабочего дня парламента он снова поставит вопрос о включении этого законопроекта на голосование.

В то же время Парубий обратился к комитету ВР с просьбой в среду, 20 июня, рассмотреть данный законопроект на заседании.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко, в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины, внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".