Тимошенко подписала постановление о призыве более чем 21,5 тысяч юношей

Кабинет министров Украины постановлением № 156 от 5 марта утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае этого года из Автономной Республики Крым, областей, а также из Киева и Севастополя.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Таким образом, Минобороны планирует призвать 21 тысячу 600 граждан на срочную воинскую службу в апреле-мае из всех регионов Украины, что на 8 тысяч 310 чел. меньше, чем весной прошлого года (напомним, что весной прошлого года призыву подлежали 29 тысяч 910 граждан).

В частности, планируется, что призыву в Вооруженные Силы в этом году подлежат 15 тысяч граждан (весной прошлого года – 22 тысячи чел.), во внутренние войска Министерства внутренних дел - 5 тысяч 700 граждан (6 тысяч 100 чел.), в Госспецтрансслужбу - 900 граждан (810 чел.).

Правительство также утвердило общие объемы расходов для проведения весеннего призыва на срочную воинскую службу. В частности, общий объем расходов составляет 2 млн. 668 тыс. 248 грн., в том числе для Вооруженных Сил - 1 млн. 852 тыс. 950 грн., для внутренних войск МВД – 704 тыс. 121 грн., для Госспецтрансслужбы – 111 тыс. 177 грн. (УНИАН: расходы для обеспечения весеннего призыва в прошлом году составляли в целом 3 млн. 14 тыс. 928 грн., в том числе для Вооруженных Сил - 2 млн. 217 тыс. 600 грн., для внутренних войск МВД – 614 тыс. 880 грн., для Госспецтрансслужбы – 81 тыс. 648 грн. В прошлом году также были предусмотрены расходы на обеспечение призыва 1 тысячи чел. в Госпогранслужбу - 100 тыс. 800 грн., но в этом году в постановлении не предусмотрено ни количество призыва в Госпогранслужбу, ни объем расходов для его обеспечения).