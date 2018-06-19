Госдеп после слов Трампа о "российском" Крыме объяснил свою позицию по полуострову

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Группы семи», что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.

В Государственном департаменте подчеркивают неизменность политики в отношении Крыма.

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Об этом сообщает Радио Свобода. «Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Наши санкции – наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине», – ответил представитель Государственного департамента США на вопрос журналиста по поводу якобы заявления президента США Дональда Трампа на саммите «Группы семи», что Крым является российским.

15 июня издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Группы семи», что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.