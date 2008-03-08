В МИД обеспокоены выходом России из решения по урегулированию в Абхазии

МИД Украины выражает серьезную обеспокоенность фактом выхода России из решения «О мерах по урегулированию конфликтов в Абхазии, Грузия», которое, в частности, обязывает не поддерживать сепаратистские режимы, а также официальные контакты с их представителями.

Как сказано в заявлении МИД, переданном агентству УНИАН, 7 марта Исполнительный комитет СНГ проинформировал государства-участники Содружества о решении Российской Федерации не считать себя связанным положениями решения «О мерах по урегулированию конфликтов в Абхазии, Грузия», подписанного 19 января 1996 года главами десяти государств - участников СНГ и подтвержденного заявлением Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года.

В заявлении отмечается, что «такой шаг, бесспорно, не будет способствовать дальнейшему урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия. Он направлен на разрушение единственного существующего механизма обеспечения стабильности в регионе, может стать причиной возникновения дополнительных угроз. Этот шаг также негативно отразится на перспективах СНГ, сотрудничестве между его государствами-участниками, урегулировании «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве и европейском континенте в целом».

МИД Украины подтверждает преданность духу и букве упомянутых решение и заявления, поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.