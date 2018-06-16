Сытник надеется, что аудит НАБУ не станет инструментом для политической расправы

13:28, 16 июня 2018
Политика
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Сытник заявил, что Аудит должен проводиться не только в НАБУ \ УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник надеется, что комиссия внешнего контроля по независимой оценке (аудиту) эффективности деятельности НАБУ будет независимо оценивать деятельность бюро - без указаний определенных политических сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор антикоррупционного ведомства сказал во время встречи со студентами в «Парке коррупции» в Киеве.

«Аудит должен проводиться не только в НАБУ, а вообще каждый государственный орган должен проходить независимый аудит, и здесь определяющее слово не аудит, а независимый», - подчеркнул Сытник.

«Аудит нужен, и очень плохо, что в НАБУ за три года не было ни одного аудита», - добавил директор бюро.

При этом, по его словам, «почему-то сразу за этот аудит схватились, как за возможность такой вот политической расправы фактически с руководством антикоррупционного бюро».

«Надеюсь, что те люди, которые сейчас выбраны аудиторами, они осознают свою ответственность и будут все же давать оценку независимо, а не учитывая то, что им говорят определенные политические силы», - заявил Сытник.

При этом он сообщил, что недавно независимый аудит деятельности НАБУ провели представители Министерства юстиции США.

«С их стороны это была очень профессиональная работа, и они дали нам 47 рекомендаций, как нам улучшить свою работу, но в целом – положительный получился вывод», - сказал Сытник.

Он заверил, что бюро эффективно распоряжается средствами, которые выделяются из госбюджета, а также поступают в рамках международной помощи.

«Поэтому аудит нужен. Он есть в любой стране мира. Единственное, что этот аудит не должен быть политическим инструментом. К сожалению, у нас есть такие риски в Украине. Надеюсь, что мы этого не допустим», - отметил Сытник.

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, комиссия внешнего контроля в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и президента.

Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаила Буроменский.

Аудитором НАБУ от Верховной Рады определен доктор юридических наук Владимир Василенко.

Президент еще не назначил своего представителя.

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Теги: #НАБУ#аудит#Артем Сытник