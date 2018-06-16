Сытник надеется, что аудит НАБУ не станет инструментом для политической расправы

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины подчеркнул, что аудит не должен стать инструментом для политической расправы.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник надеется, что комиссия внешнего контроля по независимой оценке (аудиту) эффективности деятельности НАБУ будет независимо оценивать деятельность бюро - без указаний определенных политических сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор антикоррупционного ведомства сказал во время встречи со студентами в «Парке коррупции» в Киеве.

«Аудит должен проводиться не только в НАБУ, а вообще каждый государственный орган должен проходить независимый аудит, и здесь определяющее слово не аудит, а независимый», - подчеркнул Сытник.

«Аудит нужен, и очень плохо, что в НАБУ за три года не было ни одного аудита», - добавил директор бюро.

При этом, по его словам, «почему-то сразу за этот аудит схватились, как за возможность такой вот политической расправы фактически с руководством антикоррупционного бюро».

«Надеюсь, что те люди, которые сейчас выбраны аудиторами, они осознают свою ответственность и будут все же давать оценку независимо, а не учитывая то, что им говорят определенные политические силы», - заявил Сытник.

При этом он сообщил, что недавно независимый аудит деятельности НАБУ провели представители Министерства юстиции США.

«С их стороны это была очень профессиональная работа, и они дали нам 47 рекомендаций, как нам улучшить свою работу, но в целом – положительный получился вывод», - сказал Сытник.

Он заверил, что бюро эффективно распоряжается средствами, которые выделяются из госбюджета, а также поступают в рамках международной помощи.

«Поэтому аудит нужен. Он есть в любой стране мира. Единственное, что этот аудит не должен быть политическим инструментом. К сожалению, у нас есть такие риски в Украине. Надеюсь, что мы этого не допустим», - отметил Сытник.

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, комиссия внешнего контроля в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и президента.

Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаила Буроменский.

Аудитором НАБУ от Верховной Рады определен доктор юридических наук Владимир Василенко.

Президент еще не назначил своего представителя.