Замглавы АП прокомментировал расследование о незаконном обогащении: "ко мне НАБУ не обращалось"

По словам заместителя главы АПУ, «наверное, НАБУ как-то должно реагировать» на соответствующие заявления.

Заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов заявляет, что не получал официальной информации от Национального антикоррупционного бюро о расследовании фактов его возможного незаконного обогащения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию в СМИ.

«Я могу только подтвердить то, что я знаю из прессы. Поскольку НАБУ ко мне не обращалось», - сказал Филатов.

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По его словам, из СМИ он узнал, что «какой-то парень» обратился с заявлением, «что-то там посчитал в моей декларации, но, очевидно, не очень профессионально, поскольку, наверное, или молод, или не имеет большой юридической практики, что-то там в связи с этим как-то предположил».

Как сказал Филатов, «наверное, НАБУ как-то должно реагировать. Но я от НАБУ никакой информации официальным путем, ни в виде запроса, ни другим путем не получал».

По сообщению ряда СМИ, НАБУ начиная с 15 февраля этого года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения Филатова. В СМИ говорилось о том, что якобы Филатов не декларирует доходы гражданской жены-юриста, которая после назначения мужа в АПУ получила ряд выгодных контрактов.