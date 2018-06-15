В МИД Украины не собираются реагировать на слова Трампа о "российском Крыме"

СМИ утверждают, что Дональд Трамп на саммите G7 сказал мировым лидерам, что "Крым - российский, потому что все там говорят по-русски".

Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о "российском Крыме".

Напомним, что американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" сказал мировым лидерам, что "Крым - российский, потому что все там говорят по-русски".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, который транслировал также телеканал "112 Украина", что Украина на сплетни не реагирует.

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"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Отметим, что Белый дом действительно официально открестился от подобного заявления Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа о том, что Крым является российским, так как все жители полуострова разговаривают на русском.

"Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала и о котором у меня нет информации", – сказала спикер.