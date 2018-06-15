В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о "российском" Крыме

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что не знает о таких словах американского лидера.

Пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс ничего не известно по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в Канаде о том, что Крым является российским, так как все жители полуострова разговаривают на русском.

Об этом она заявила на брифинге в Вашингтоне 14 июня.

"Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала и о котором у меня нет информации", – сказала спикер.

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Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски. Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу.

Президент США также якобы сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.