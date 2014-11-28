Кремлю не понравились планы Украины вступить в НАТО

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Отношение крайне отрицательное, мы этого не скрываем, - сказал Лавров. - Думаю, все прекрасно понимают пагубность дальнейшего расширения НАТО, что лишь передвигает разделительные линии на континенте".

"Мы с генеральным секретарем СЕ сегодня не обсуждали НАТО ни в том, что касается украинского кризиса, ни в том, что касается попытки НАТО перекупить у Франции "Мистрали", мы обсуждали те вопросы, которые стоят на повестке дня СЕ, в том числе те, которые связаны с украинским кризисом", - добавил Лавров.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отказе Украины от внеблокового статуса и о вступлении в НАТО. Законопроектом предлагается исключить из закона "Об основах внутренней и внешней политики" пункт о том, что Украина является "внеблоковой" страной и дополнить статью об основах внешней пунктом о "членстве Украины в Организации Североатлантического договора".