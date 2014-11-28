В Раду внесли законопроект о вступлении Украины в НАТО

13:31, 28 ноября 2014
Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отказе Украины от внеблокового статуса и о вступлении в НАТО.

REUTERS

Законопроект №1014-1 внес член фракции "Блок Петра Порошенко" Тарас Батенко.

Законопроектом предлагается исключить из закона "Об основах внутренней и внешней политики" пункт о том, что Украина является "внеблоковой" страной и дополнить статью об основах внешней пунктом о "членстве Украины в Организации Североатлантического договора".

«Проект Закона предусматривает отказ от статуса внеблокового государства и на законодательном уровне закрепить курс Украины в евроатлантическое пространство», - сказано в пояснительной записке проекта закона.

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Такие же изменения также предлагается внести в закон "Об основах национальной безопасности Украины".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна отказаться от внеблокового статуса.

«Мы уже сегодня углубляем сотрудничество с НАТО, работаем над оперативной совместимостью Вооруженных сил Украины с армиями стран - членов Альянса, будем переориентироваться на натовские стандарты в пространстве обороны и безопасности», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, парафированное 21 ноября Коалиционное соглашение четко определяет курс Украины на вступление в НАТО.

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