БЮТ планирует обновить Киевсовет в ближайший вторник

Центральная избирательная комиссии планирует на своем заседании 11 марта рассмотреть вопрос относительно признания избранными депутатов Киевсовета по представлению Блока Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно сообщению, заседание созвано в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины „О Центральной избирательной комиссии”.

Заседание начнется в 11.00 и будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1,2-й этаж, пресс-центр Комиссии.

Аккредитация на мероприятие продлится до 10.00 11 марта по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

Как сообщал УНИАН, БЮТ обратился с иском в Окружной административный суд Киева по поводу бездеятельности ЦИК, которая должна была на своем заседании 6 марта зарегистрировать новых депутатов Киевсовета от БЮТ.

Как сообщил народный депутат, член БЮТ Андрей ПОРТНОВ, в иске Блок требует признать незаконной бездеятельность ЦИК и обязать Комиссию зарегистрировать новых депутатов.

Справка УНИАН. 12 января 2007 г. Верховная Рада Украины приняла закон об императивном мандате для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, предусматривающий запрет на переход между фракциями депутатов местных советов.

2 июня 2007 г. съезд БЮТ принял решение о лишении полномочий 15 своих бывших депутатов в Киевраде, которые вышли из фракции (на местных выборах в 2006 г. по спискам БЮТ в Киевраду прошел 41 депутат).