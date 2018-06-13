У Порошенко заявляют о наличии частичного политического влияния на судебную власть в Украине

В то же время, по словам заместителя главы АП, процесс освобождения судебной власти от политического влияния идет очень быстро.

Сейчас судебная власть в Украине находится под частичным политическим влиянием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время доклада на Международном судебно-правовом форуме заявил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

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"Сегодня в судебной власти законодательно предоставлены инструменты, которыми она сама может обеспечивать свою независимость от законодательной, исполнительной власти, от политического влияния, под которым она, надо признать, частично находится и сейчас. Но этот процесс освобождения судебной власти от политического влияния, он шагает очень быстро. Прежде всего, шагает благодаря изменениям в Конституцию", - заявил он.

"Вы знаете, что благодаря изменениям в Конституцию и в новом принятом законе о "Высшем совете правосудия" в ВСП нет больше ни народных депутатов, ни действующих сотрудников Администрации президента, ни каких-либо политических фигур", - добавил Филатов.

Верховная Рада 2 июня 2016 года приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов к судейскому корпусу, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также на обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.

Также 2 июня 2016 года Верховная Рада приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей, который также направлен на обеспечение проведения судебной реформы.