НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП - СМИ

Детективы НАБУ расследуют уголовное производство в отношении заместителя главы АП.

Национальное антикоррупционное бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины", - отмечают в НАБУ.

Читайте такжеНовый аудитор НАБУ Василенко: мне, скорее, следует выражать соболезнования, чем поздравления

По данным "Украинской правды" речь идет об Алексее Филатове.

"Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно", - добавили в бюро.

Издание напоминает, что ранее расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, что заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа в АП получила ряд выгодных контрактов.

Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Администрации президента Алексей Филатов в разгар кризиса получил решение о взыскании с депозитного счета своей сестры в Альфа-банке 800 тысяч долларов через решение "карманного" судьи.