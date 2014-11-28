С начала "перемирия" военные РФ и боевики более 3,5 тысяч раз атаковали силы АТО – ИС
09:22, 28 ноября 2014Политика
0 0
Общее количество обстрелов войсками российских наемников и боевиков позиций сил АТО с начала так называемого «перемирия» превысило 3 тыс. 580.
Общее количество обстрелов после "перемирия" превысило 3 тыс. 580 / УНИАН
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Читайте такжеСиловики уничтожили один из "кочующих" танков боевиков под УглегорскомПо его словам, за прошедшие сутки зафиксировано около 50 обстрелов позиций украинских войск, в частности: на Донецком направлении – 22 обстрела, на Луганском направлении – 11, на Дебальцевском направлении – 10, на Мариупольском направлении – 3, на Первомайском направлении – 1.
Напомним, в районе Гранитного Донецкой области войска РФ и боевиков предприняли новые попытки продвижения в сторону Старогнатовки, однако потерпели поражение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter