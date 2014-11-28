С начала "перемирия" военные РФ и боевики более 3,5 тысяч раз атаковали силы АТО – ИС

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСиловики уничтожили один из "кочующих" танков боевиков под УглегорскомПо его словам, за прошедшие сутки зафиксировано около 50 обстрелов позиций украинских войск, в частности: на Донецком направлении – 22 обстрела, на Луганском направлении – 11, на Дебальцевском направлении – 10, на Мариупольском направлении – 3, на Первомайском направлении – 1.

Напомним, в районе Гранитного Донецкой области войска РФ и боевиков предприняли новые попытки продвижения в сторону Старогнатовки, однако потерпели поражение.