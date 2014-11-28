Боевики и военные РФ провалили попытку продвинуться к Старогнатовке на Донетчине

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Как отмечает военный эксперт, попытки продвинуться оказались для боевиков и российских военных неудачными.

"Попытки закончились провалом. Группы противника были вовремя обнаружены украинскими войсками, по ним были нанесены огневые удары", – написал Тымчук.

Читайте такжеВозле Никишино силы АТО отбили три попытки атак боевиковКроме того, с позиций в районе Яковлевки по позициям украинских войск южнее Авдеевки и в районе кольцевой дороги работают 2 батареи ствольной артиллерии противника (122-мм гаубицы Д-30).

Огонь ведется с корректировкой и доразведкой целей. По данным группы, на данном участке отмечается эффективное управление артиллерийским огнём, так как оно ведется российскими офицерами.