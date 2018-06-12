Военный эксперт назвал условие, при котором Украина может создать ракету, которая долетит до Москвы

По мнению Валентина Бадрака, создание ракеты средней дальности для нужд украинской армии может стать настоящим оружием для сдерживания России.

Украинские оружейники в случае достижения политических договоренностей на международном уровне могут создать ракету средней дальности, которая будет способна долететь до Москвы.

Об этом в интервью УНИАН сказал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«КБ «Луч» ведет разработку крылатой ракеты «Нептун», которая может стать оружием сдерживания, то есть системой, которая может поражать цели далеко в тылу противника. Сейчас она имеет дальность до 300 км», - сказал он, отметив, что участие Украины в международном режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ) позволяет Киеву производить для нужд украинской обороны ракеты дальностью до 500 км. «Я надеюсь, что наши оружейники как раз используют эти возможности», - сказал эксперт.

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«В будущем, я не исключаю, что Украина может создать ракету дальностью до 1,5 тыс. километров, и тогда она сможет долететь до Москвы. И тогда это будет настоящим оружием сдерживания», - отметил Бадрак.

По его словам, такие возможности существуют. «Украинские оружейники готовы это сделать, если на политическом уровне будет достигнута возможность для Украины создавать такие ракеты. Фактически, это будет ракета средней дальности, если это произойдет», - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 30 января в Украине успешно прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования «Нептун».

7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в условиях мировой гонки вооружений и укрепления ядерных потенциалов Украина должна создать свое мощное оружие сдерживания.

Справка УНИАН. Государственное конструкторское бюро "Луч" специализируется на производстве высокоточного вооружения и боеприпасов, в частности, предприятие производит противотанковые комплексы "Скиф", "Корсар", а также противотанковые управляемые ракеты Falarick и "Комбат".