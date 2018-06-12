СМИ узнали, какую должность займет Жебривский после отставки с поста главы Донецкой ОГА

По слухам, Жебривский будет назначен заместителем генпрокурора.

СМИ узнали, какую должность займет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после своей отставки.

По слухам, он будет заместителем генпрокурора, рассказали источники "Громадського" в Кабмине.

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"… таки уволился по собственному желанию, мол, "устал", — рассказали изданию собеседники, приближенные к Администрации президента.

Отметим, что Павел Жебровский имеет прокурорский опыт. До того как возглавить Донецкую ОГА он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Павел Жебривский решил подать в отставку с поста председателя Донецкой военно-гражданской администрации.