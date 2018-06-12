Климкин: есть планы провести встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

Для встречи лидеров "нормандского формата" нужно определить содержание переговоров, отметил Павел Климкин.

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) рассмотрели перспективы проведения встречи на уровне лидеров четырех государств в ближайшее время.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

"Мы должны определить, есть ли содержание для встречи на высшем уровне. Мы сегодня говорили о важности такой встречи в ближайшее время. Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение на решения глав государств", - подчеркнул дипломат.

"Когда у нас будет такая логика, конечно мы можем приблизиться к саммиту. Планы провести такой саммит в ближайшее время есть, но саммит должен быть надлежащим образом подготовлен", - заявил Климкин.