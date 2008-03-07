Ющенко в Душанбе увидел Будду и купил себе сладостей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил официальный визит в Таджикистан и возвращается в Киев.

Как сообщалось, во время двухдневного визита Президент Украины встречался с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ, премьер-министром Таджикистана Акилом АКИЛОВЫМ, председателем нижней палаты парламента Таджикистана Сайдулло ХАЙРУЛЛОЕВЫМ. Глава государства также возложил цветы к Комплексу Национального единства и возрождения Таджикистана.

Кроме запланированных мероприятий, В.ЮЩЕНКО побывал на местном базаре, где купил сладостей.

Также, по сообщению пресс-секретаря главы государства Ирины ВАННИКОВОЙ, Президент посетил Национальный музей древностей в Душанбе, одним из самых известных экспонатов которого является 13-метровая статуя "Будда в нирване" (7-8 век) – самая высокая в мире глиняная статуя Будды.