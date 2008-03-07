Витренко думает, что Янукович может стать генсеком НАТО

Лидер ПСПУ Наталья Витренко считает, что референдумом о вступлении Украины в НАТО (положение о его проведении зафиксировано во вчерашнем постановлении Верховной Рады) Партия регионов пытается прикрыть свои истинные намерения «сдать» Украину альянсу.

«У Ющенко главная задача – ввести Украину в НАТО. Через референдум они сдадут Украину в НАТО», - заявила Витренко в интервью 24.ua.

По мнению политика, это один из возможных вариантов обмена на широкую коалицию. «Да, они хотят широкую коалицию сделать. И ничего не хотят менять». Единственное, чего, по мнению Витренко добиваются будущие участники широкой коалиции, это – «убрать из власти Тимошенко. Она им мешает. Потому, что она распоряжается бюджетом. Больше никто, кстати, не мешает. Им не мешает Ющенко. Они с ним очень даже дружат. Балога у них - вообще сердечный друг».

На уточняющий вопрос, каким образом Украину планируют через референдум подтолкнуть ко вступлению в НАТО, Витренко сослалась на мировой опыт: «в 1982 году в Испании 52 % населения были категорически против НАТО. Рьяным противником НАТО выступал Хавьер Солана. А потом американцы начали с ним очень плотную работу. Началась обработка массового сознания. И в 1986 году 52 % испанцев были «за». Испания вошла в НАТО, а Хавьер Солана стал генсеком НАТО.

Если Испании хватило 4 года, то Украине будет достаточно 2. Время уже пошло», - добавила Витренко.

При этом она не исключает, что Янукович не станет генсеком НАТО. И другим советует не зарекаться: «Не зарекайтесь. Когда Янукович ставил свою подпись под Универсалом национального единства, где 27 статья – членство в НАТО – о чем он думал? Так что я бы не ручалась – станет Янукович генсеком НАТО или не станет», - пояснила свою точку зрения Витренко.