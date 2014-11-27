Российский эксперт предлагает свою версию мотивов агрессии Путина в Украине

"История с Украиной для Владимира Путина не была самоцелью. Есть убеждение, что все началось с Украины. Нет. Все началось в 2011 году, когда Болотная и Сахарова вышли на улицы. После них Путин все время с момента возвращения к власти, то есть с 2012 по 2013 год, еще до Майдана, потратил на строительство нового политического режима", - заявила Шкевцова Новому времени.

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По ее словам, к концу 2013-го Путин сформировал его в России.

"Он испугался, что если позволить русским еще полшага, [с протестом] выйдет не 300 тыс. человек, а 3 млн. И построил исключительно репрессивный режим. Он ликвидировал все статьи конституции, которые давали нам, россиянам, возможность вздохнуть свободно. К концу 2013 года появился новый Путин со склонностью к абсолютизму и бонапартизму. В его руках была готова кувалда, и он занес ее, но к этому времени Россия уже успокоилась. Люди ушли на кухни, испугались, узники Болотной оказались в тюрьме. У него исчез повод применить кувалду. И тут случается Майдан, на который он смог эту кувалду опустить. Прежде всего для того, чтобы в России майданов таких не допустить. Это была его цель номер один", - подчеркнула политолог.

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