Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ввязываться в геополитические интриги

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совещании по вопросам военного планирования.

«Я не раз говорил и хочу сегодня еще раз повторить: мы никому не угрожаем и не собираемся ввязываться в любые геополитические игры, интриги и тем более конфликты, как бы кто и не хотел нас туда втянуть», - заявил Путин.

По его словам, необходимо надежно защитить суверенитет и целостность России, безопасности ее союзников.

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Путин сообщил, что в РФ за последние годы завершено формирование целостной системы военного планирования, уточнены подходы к управлению военной организацией, а в январе 2013 года утвержден План обороны.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате около 4 тыс. граждан погибли, около 10 тыс. получили ранения, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.