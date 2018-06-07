Яценюк о принятии закона о создании Высшего антикоррупционного суда: Украина уверенно идет вперед
14:22, 07 июня 2018Политика
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фото nfront.org.ua
"Высший антикоррупционный суд в Украине будет. Это еще один шаг небывалой антикоррупционной реформы, которую мы начали сразу после Революции Достоинства", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после принятия в парламенте 7 июня закона о создании Высшего антикоррупционного суда.
За этот закон проголосовали 315 народных депутатов, передает пресс-служба НФ.
Украина уверенно идет вперед, - написал он: "Мы реформируем страну и одновременно защищаемся от врага, защищаем всю Европу".
"Это беспрецедентные вызовы, но и высокие цели. Украинцы должны гордиться собой", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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